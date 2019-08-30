В Екатеринбурге самосвал насмерть сбил пешехода
Сегодня, 15:30ПроисшествияФото: ГИБДД по Екатеринбургу
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В утренние часы в Екатеринбурге произошло ДТП с участием самосвала, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП произошло у дома по адресу улица Металлургов, 24а. По предварительным данным, мужчина-пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте и попал под колеса МАЗа. Пострадавший был госпитализирован, однако от полученных травм скончался в карете скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента.
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