В Екатеринбурге самосвал насмерть сбил пешехода

ДТП произошло у дома по адресу улица Металлургов, 24а. По предварительным данным, мужчина-пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте и попал под колеса МАЗа. Пострадавший был госпитализирован, однако от полученных травм скончался в карете скорой помощи.