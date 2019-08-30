В Екатеринбурге внедорожник Infiniti насмерть сбил мужчину, вылезшего из колодца
Сегодня, 17:45ПроисшествияФото: Е1.ru
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35-летний рабочий погиб сегодня в Екатеринбурге. Мужчина проводил работы в колодце, когда он вылез из люка, его сбил внедорожник Infiniti, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, мужчина был одет в серую одежду без каких-либо опознавательных знаков, а его работа не была должным образом организована. В частности рабочий не выставил ограждение и предупреждающие знаки. Предположительно, водитель иномарки либо не заметил показавшегося из люка человека, либо не успел среагировать.
Напомним, ранее в столице Урала двое рабочих отравились газом в колодце, оба были госпитализированы в отделение токсикологии.
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