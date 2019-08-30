В Екатеринбурге внедорожник Infiniti насмерть сбил мужчину, вылезшего из колодца

По словам очевидцев, мужчина был одет в серую одежду без каких-либо опознавательных знаков, а его работа не была должным образом организована. В частности рабочий не выставил ограждение и предупреждающие знаки. Предположительно, водитель иномарки либо не заметил показавшегося из люка человека, либо не успел среагировать.