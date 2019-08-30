В Кольцово борт «Уральских авиалиний» готовится к аварийной посадке
Сегодня, 08:51ПроисшествияФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге к аварийной посадке готовится борт «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, в двигатель попали птицы. Аналогичный случай произошел с бортом «Уральских авиалиний» в Подмосковье. Пилотам прошлось сажать самолет на кукурузное поле, тогда никто из пассажиров не пострадал.
В настоящий момент к аэропорту подъехали несколько карет скорой помощи и спецтехника МЧС.
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