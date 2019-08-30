В Нижнем Тагиле два ребёнка пострадали при столкновении джипа и электровоза

По сведениям дорожной полиции, автомобиль Geely MK Cross следовал по промышленной зоне ОАО «НТМК-Евраз» со стороны коллективных садов «Мокрая Ольховка» в сторону улицы Шевченко. На регулируемом железнодорожном переезде женщина-водитель въехала на переезд на запрещающий сигнал и допустила столкновение с электровозом ВЛ-11.

В результате аварии водитель получила ушиб поясничного отдела позвоночника и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Один из несовершеннолетних пассажиров был госпитализирован в нейрохирургическое отделение ЦГБ № 1 с ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной правой щеки, рваной раной ушной раковины и ушибленной раной головы. Второго ребёнка доставили в ДЦГБ с множественными скальпированными ранами лица, переломом правой скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.

В ходе проверки было установлено, что у водителя Geely MK Cross не было прав на управление транспортным средством. Освидетельствование, проведённое на месте, показало, что в момент столкновения женщина была трезвой. В результате она была привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения и нарушение правил проезда железнодорожного переезда.

Ранее под Нижним Тагилом мужчина на ВАЗ снес опору ЛЭП. По предварительной информации, водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован.