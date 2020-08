В Каменске Уральском на стадионе «Синара» во время совершения трюка каскадер допустил ошибку. Проезжая на крыше автомобиля, он не перепрыгнул через горящее кольцо, после чего вместе с кольцом приземлился на зону для бега, сообщается в группе «Инцидент Каменск-Уральский» во «Вконтакте».

Очевидец происшествия Александра отметила, что каскадер не получил никаких травм, после осмотра врачами выступления продолжились. Photo: группа "Инцидент Каменск-Уральский" во "Вконтакте" В комментариях подписчики обратили внимание, что на стадионе дежурили пожарники и сотрудники скорой помощи. Ранее в Нижнем Тагиле девяти летний мальчик, пытаясь выполнить трюк из «ТикТок» с поджогом льющегося из канистры бензина, получил ожоги ног. В Тагиле полиция проверит семью мальчика, который поджег себя выполняя трюк из TikTok

