Екатеринбуржец прожил год в одной квартире с трупом собственной матери

Его зовут Виктор, 1985 года рождения. Это сын женщины. Он официально состоит на учёте, по причине болезни запахи не воспринимает, как обычный человек. Тогда, когда уже соседи запереживали, что долго бабушки не видно, сообщили в полицию, сказал он.