Екатеринбуржец прожил год в одной квартире с трупом собственной матери

Об этом изданию рассказала девушка, проживающая в одном подъезде с мужчиной.
По ее словам, год или полтора назад в соседней секции поселился мужчина неопрятной внешности.
Он ходил кушать с помойки, шугался всех, как собака убегал, когда с ним разговаривали, нормальную еду не брал, рассказывает Ксения.
Она отметила, что все это время в подъезде стоял сильный запах, но соседи думали, что причиной является старость дома.
Когда мужчина в очередной раз вышел из квартиры и забыл закрыть двери, соседи заглянули внутрь и увидели антисанитарию, а также лежащий под одеялом скелет скончавшейся бабушки.
Жить с таким соседом совершенно неприемлемо. У нас маленькие дети, которые его боятся. Если он жил в одной квартире с трупом, что вообще с его психикой и развитием? возмущается соседка мужчины.
В пресс-службе регионального Следственного комитета изданию информацию подтвердили. На данный момент проводится проверка. Правоохранители осмотрели место происшествия, а также тела. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено.
В настоящее время проводится проверка, тело направлено на исследование, в том числе для выяснения давности наступления смерти. Ориентировочно смерть наступила меньше года назад. Также выполняются иные проверочные мероприятия, сообщили в СКР.
По данным полиции, тело принадлежит 85-летней женщине, которая до этого проживала в квартире.
Также руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина является сыном усопшей.
Его зовут Виктор, 1985 года рождения. Это сын женщины. Он официально состоит на учёте, по причине болезни запахи не воспринимает, как обычный человек. Тогда, когда уже соседи запереживали, что долго бабушки не видно, сообщили в полицию, сказал он.
В середине июля в Тугулымском районе Свердловской области двое деревенских жителей избили мужчину и увезли его на реку, где положили лицом в воду. После этого они сообщили в полицию о якобы найденном трупе.