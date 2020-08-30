Прикрылся медицинской маской: в уральском городе мужчина пришел в магазин голышом

В магазин «Красное и белое» в Невьянске пришел голый пожилой мужчина. Из одежды на нем была надета только защитная маска, скрывавшая зону гениталий, сообщается в группе «Инцидент Невьянск» во «Вконтакте».

Магазин располагается по улице Карла Маркса в Невьянске. Происшествие случилось 28 августа, посетителям магазина удалось запечатлеть пожилого мужчину на фото. Фото: группа "Инцидент Невьянск" во "Вконтакте" На День физкультурника разделся депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин. Он опубликовал видео на своей странице во "Вконтакте", где показал на собственном примере, как надо проводить этот день. Его поддержал экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он на своей странице в соцсети рассказал, как проходит его подготовка к триатлону.

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