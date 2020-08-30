Сын главы свердловского МЧС отделался штрафом по делу о сутенерстве

Виталий Теряев и его сообщники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в августе 2019 года. Суд определил, что мужчины занимались поиском девушек в интернете. В ходе общения они выясняли, не против ли девушки зарабатывать проституцией. После получения согласия, "ночных бабочек" отвозили к клиентам на автомобиле в сауны. Услуга оценивалась в три тысячи рублей.