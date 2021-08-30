Избил и сбросил с балкона: екатеринбурженка пытается наказать своего бывшего мужа

Более двух лет жительница Екатеринбурга Нина пытается добиться наказания для своего бывшего супруга, который избил ее и выкинул с балкона. Инцидент произошел в конце декабря 2018 года.

Это был обычный семейный конфликт. Девушка хотела уйти из дома, но мужчина не давал ей это сделать. Он избивал ее шесть часов. В результате у Нины были вырваны волосы, выбиты зубы, а также муж ее душил, пишет Е1 со ссылкой на пострадавшую. По ее словам, около 40 минут мужчина держал ее на балконе. Женщина попробовала пригрозить тем, что расскажет все его родителям, но, по ее словам, он разозлился и снова стал бить ее, а потом вытолкнул через перила. Нина рассказала, что за 3,5 года, что они пробыли вместе, мужчина распускал руки. После падения с балкона женщина получила множественные переломы. После травм, по ее словам, она заново училась ходить. Женщина утверждает, что полиция у ней не приходила ни разу, только к сестре. Кроме того, четыре раза девушке отказывали в возбуждении уголовного дела. Только с пятого раза. Дело заведено по статье за покушение на убийство, однако, по словам девушки, уже год ничего не происходит. Сам бывший супруг, говорит девушка, возвращался 4 раза и просил его простить. Даже оплачивал лечение. Но после того, как было написано заявление в полицию, поступления прекратились. В тот день, призналась Нина, она немного выпила вместе с супругом. Сам же мужчина говорит, что произошел несчастный случай. Он приносил соглашение, в котором предлагал 6 миллионов за то, чтобы я признала, что это несчастный случай. Я не подписала эти документы. Сейчас не работаю, иногда только пишу тексты в Instagram, если меня просят. У меня невралгия, я плохо хожу. Не набралась полного ресурса, чтобы дальше действовать. На тот момент были свои сбережения, меня выходили сестра и родители, говорит девушка. Она добавила, что хочет наказания для бывшего мужа, но прямых доказательств у нее нет, только косвенные. Например, у нее сохранилась переписка с подругой в тот же день о зверствах мужа, но этого недостаточно. Нина считает, что муж пытался ее целенаправленно уничтожить. На данный момент девушка подает документы на получение статуса инвалида.

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