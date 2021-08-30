На базе отдыха «Белая лошадь» под Екатеринбургом загорелся гостевой домик

На базе отдыха «Белая лошадь» под Екатеринбургом загорелся гостевой домик
На базе отдыха «Белая лошадь» под Екатеринбургом загорелся гостевой домик
Сегодня, 15:01ПроисшествияФото: E1
На базе отдыха «Белая лошадь», которая находится под Екатеринбургом в Сысертском ГО, начался пожар.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 13.47. На территории базы загорелся гостевой домик. Общая площадь возгорания составила 84 квадратных метра, пишет Е1 со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

В ликвидации пожара участвуют 23 человека личного состава и 10 единиц техники. Данных о пострадавших нет.

Напомним, сегодня 30 августа стало известно о том, что спасателям удалось остановить распространение пожара под Первоуральском, из-за которого были эвакуированы сады и санаторий. Недавно из-за пожара по Сысертью Екатеринбург снова накрыло смогом.

Сюжеты:
Екатеринбург
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