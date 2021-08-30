На базе отдыха «Белая лошадь» под Екатеринбургом загорелся гостевой домик

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 13.47. На территории базы загорелся гостевой домик. Общая площадь возгорания составила 84 квадратных метра, пишет Е1 со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
В ликвидации пожара участвуют 23 человека личного состава и 10 единиц техники. Данных о пострадавших нет.
Напомним, сегодня 30 августа стало известно о том, что спасателям удалось остановить распространение пожара под Первоуральском, из-за которого были эвакуированы сады и санаторий. Недавно из-за пожара по Сысертью Екатеринбург снова накрыло смогом.