Несколько человек подрались бревнами во дворе дома в Екатеринбурге

На записи видно, как несколько человек размахивают бревнами и преследуют еще одного.
Два молодых человека убежали, так как еще одному мужчине бревно попало в голову и он упал, сообщила очевидица в группе «Инцидент Екатеринбург» Вконтакте.
Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 13, пишет Е1. В пресс-службе городского УМВД изданию пояснили, что конфликтующие к моменту прибытия правоохранителей уже покинули место. При этом информации об обращениях из медучреждений не поступало.
Напомним, ранее в Асбесте молодого человека избили возле ночного клуба. Мужчину пришлось доставлять на вертолете в Екатеринбург.