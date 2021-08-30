Несколько человек подрались бревнами во дворе дома в Екатеринбурге

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 13, пишет Е1. В пресс-службе городского УМВД изданию пояснили, что конфликтующие к моменту прибытия правоохранителей уже покинули место. При этом информации об обращениях из медучреждений не поступало.