Несколько человек подрались бревнами во дворе дома в Екатеринбурге

Несколько человек подрались бревнами во дворе дома в Екатеринбурге
Несколько человек подрались бревнами во дворе дома в Екатеринбурге
Сегодня, 14:55ПроисшествияФото: скриншот видео "Инцидент Екатеринбург"
Уличная драка на бревнах во дворе дома на улице Рощинская, 21 в Екатеринбурге попала на видео.

На записи видно, как несколько человек размахивают бревнами и преследуют еще одного.

Два молодых человека убежали, так как еще одному мужчине бревно попало в голову и он упал, сообщила очевидица в группе «Инцидент Екатеринбург» Вконтакте.

Видео:"Инцидент Екатеринбург"

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 13, пишет Е1. В пресс-службе городского УМВД изданию пояснили, что конфликтующие к моменту прибытия правоохранителей уже покинули место. При этом информации об обращениях из медучреждений не поступало.

Напомним, ранее в Асбесте молодого человека избили возле ночного клуба. Мужчину пришлось доставлять на вертолете в Екатеринбург.

Сюжеты:
Екатеринбург
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