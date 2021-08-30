Подросток свёл счёты с жизнью неподалёку от погоста в Новоуральске

Вечером 28 августа тело подростка было найдено местным жителем. Мужчина вызвал правоохранителей, которые при обыске трупа обнаружили выключенный телефон. Предсмертной записки не было, сообщает источник «КП-Екатеринбург» в силовых структурах.
Известно, что подросток имел срок за кражу, а его мать привлекалась к ответственности за хранение и распространение наркотических веществ, угон автомобиля и побои.
Материалы проверки уже поступили в местный отдел СКР.
Напомним, в начале августа в Нижнем Тагиле студент колледжа прикладных искусств покончил с собой. СКР возбудило уголовное дело.