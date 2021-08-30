Подросток свёл счёты с жизнью неподалёку от погоста в Новоуральске

Подросток свёл счёты с жизнью неподалёку от погоста в Новоуральске
Подросток свёл счёты с жизнью неподалёку от погоста в Новоуральске
Сегодня, 11:26ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В деревне Починок под Новоуральском случайный прохожий обнаружил тело 17-летнего жителя рядом с местным кладбищем.

Вечером 28 августа тело подростка было найдено местным жителем. Мужчина вызвал правоохранителей, которые при обыске трупа обнаружили выключенный телефон. Предсмертной записки не было, сообщает источник «КП-Екатеринбург» в силовых структурах.

Известно, что подросток имел срок за кражу, а его мать привлекалась к ответственности за хранение и распространение наркотических веществ, угон автомобиля и побои.

Материалы проверки уже поступили в местный отдел СКР.

Напомним, в начале августа в Нижнем Тагиле студент колледжа прикладных искусств покончил с собой. СКР возбудило уголовное дело.

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