Уралец не захотел разводиться с женой, связал ее и увез в лес

Узнав, что жена подала на развод, мужчина в Нижнесергинском районе насильно связал ее и увез в лес. Инцидент произошел 11 августа 2021 года. В лесу он планировал расправиться с женщиной.

На данный момент было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. В ночь на 11 августа подозреваемый во время ссоры связал скотчем руки своей экс-супруге и вывел ее из дома. Уралец усадил женщину в автомобиль и отвез в лесную местность. Спустя время она смогла сбежать самостоятельно, сообщает региональный Следственный комитет. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. По словам главы пресс-службы областного главка Валерия Горелых, поводом для ссоры стало письмо из ЗАГСа, в котором сообщалось о грядущем разводе. Мужчина оказался недоволен, что жена сама захотела от него уйти. Перед совершением преступления он злоупотребил алкоголем. Находясь в лесу, женщина думала, что уже никогда не увидит своего 17-летнего сына, подчеркнул полковник Горелых. Уралец имеет судимости за кражу, грабеж. Он 8 лет находится в исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге. Напомним, 26 июля суд в Екатеринбурге выбрал меру пресечения бизнесмену, который похитил и избил свою жену. Мужчина два месяца проведет под арестом. Ранее он уже находился в колонии два года, поскольку имел судимость по статье 228 УК РФ, связанной с наркотическими веществами. Суд в Екатеринбурге отправил под арест похитившего свою жену бизнесмена

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