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Тагильский студент теперь отработает 300 часов за экстремистский пост ВКонтакте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский студент теперь отработает 300 часов за экстремистский пост ВКонтакте

30 сентября 2013, 10:45Происшествия
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