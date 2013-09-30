Тагильский студент теперь отработает 300 часов за экстремистский пост ВКонтакте

Тагилстроевский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично).

За печатный текст религиозного характера, признанный экстремистским материалом, Интигам обязан будет отработать 300 часов. Таким образом, обращаемся к тагильчанам: информация, которую вы выставляете в общий доступ, может сыграть против вас, политкорректность пощады знать не будет.