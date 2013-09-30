Заступился за девушку - получи штраф. В Нижнем Тагиле вынесли приговор Егору Бычкову

Напомним, по версии следователей, некий Бояркин с 8-летним ребенком, открывая дверь своего автомобиля около офиса банка, задел зеркало соседней машины, в которой сидела девушка. После небольшой перепалки мужчина зашел в банк. А когда вышел, то к нему подошел молодой человек, Егор Бычков, и потребовал извинений перед девушкой. В результате конфликта Бычков нанес Бояркину несколько ударов. Охрана банка дерущихся разняла и вызвала полицию.

Я с ним пообщался. Дал ему шанс извиниться. Причем, собрав все свое терпение, разговаривал с ним на вы. Подошел и говорю: «Уважаемый, вы оскорбили девушку. Подойдите, извинитесь и вопрос закрыт». … он продолжил при мне поливать матом девушку, да и меня тоже. Свою речь он закончил эпической фразой «Пошел ты со своей бл*** на **й!» Самый неадекватный человек на моем жизненном пути. Провокатор. Он не оставил мне выбора. Я надавал ему по роже, о чем совершенно не жалею. Жалел бы, если б не втащил ему рассказывал Егор.

Так, на сегодняшний день Егор Бычков отделался лишь штрафом в 12 тысяч рублей, как рассказывает он на своей странице. Изначально ему хотели назначить 300 часов обязательных работ. Кроме того, Егор цитирует приговор:

В качестве смягчающего обстоятельства суд принимает во внимание исключительно положительные характеристики Бычкова, активное занятие общественной деятельностью, а также аморальность поведения потерпевшего.

Получается, что прежде чем заступаться за девушку, надо 3 раза подумать о последствиях, которые не пойдут на руку ни тебе, ни девушке. Вспоминается старая поговорка - «Не делай добра - не получишь зла». Не абсурд ли?