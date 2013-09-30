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Заступился за девушку - получи штраф. В Нижнем Тагиле вынесли приговор Егору Бычкову
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заступился за девушку - получи штраф. В Нижнем Тагиле вынесли приговор Егору Бычкову

30 сентября 2013, 15:25Происшествия
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