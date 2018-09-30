Переходила в неположенном месте: екатеринбурженка погибла под колесами ВАЗа
Сегодня, 11:30ПроисшествияФото: е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь с 29 на 30 сентября в Екатеринбурге водитель ВАЗа насмерть сбил девушку, переходившую проезжую часть на нерегулируемом участке.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь на 30 сентября в Екатеринбурге на улице Победы под колесами ВАЗа погибла девушка-пешеход, пересекавшая проезжую часть в неположенном месте.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Очевидцы с места происшествия рассказали, что девушка была пьяна, как и ее мать, которая пришла после аварии, сообщает E1.RU.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей