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Переходила в неположенном месте: екатеринбурженка погибла под колесами ВАЗа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Переходила в неположенном месте: екатеринбурженка погибла под колесами ВАЗа

Сегодня, 11:30ПроисшествияФото: е1.ru
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