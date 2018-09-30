Переходила в неположенном месте: екатеринбурженка погибла под колесами ВАЗа

В ночь на 30 сентября в Екатеринбурге на улице Победы под колесами ВАЗа погибла девушка-пешеход, пересекавшая проезжую часть в неположенном месте.

Очевидцы с места происшествия рассказали, что девушка была пьяна, как и ее мать, которая пришла после аварии, сообщает E1.RU.