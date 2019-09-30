Четверо человек пострадали и один скончался в ДТП на трассе под Екатеринбургом

По данным Госавтоинспекции, Nexia и Land Rover двигались в попутном направлении. Последний врезался в двигавшийся впереди автомобиль. В результате сильного столкновения оба автомобиля съехали в кювет. Для того, чтобы вытащить пассажиров, потребовалась помощь спасателей, машины пришлось разрезать.