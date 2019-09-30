Четверо человек пострадали и один скончался в ДТП на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 09:04ПроисшествияФото: ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшей ночью на пятом километре Кольцовского тракта столкнулись две иномарки, в результате ДТП пострадали пять человек, один из них скончался, сообщает ГИБДД по Екатеринбургу.
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По данным Госавтоинспекции, Nexia и Land Rover двигались в попутном направлении. Последний врезался в двигавшийся впереди автомобиль. В результате сильного столкновения оба автомобиля съехали в кювет. Для того, чтобы вытащить пассажиров, потребовалась помощь спасателей, машины пришлось разрезать.
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Водители обоих машин, а также трое пассажиров Nexia получили тяжелые травмы. Водитель иномарки позже скончался в медучреждении.
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