Двое тагильчан осуждены за похищение денег у воспитанников детских домов

Установлено, что в период с марта по апрель 2017 года два тагильчанина сообщили воспитаннику детского дома в Полевском, что деньги на лицевом счёте, которые он получает в качестве пенсии по потере кормильца, могут быть похищены некими третьими лицами.

Злоумышленники предложили молодому человеку обеспечить сохранность денег, и тот, поверив им, согласился. Так как детдомовцы могут располагать денежными средствами на лицевом счёте только после 18-летия, то за два дня до совершеннолетия подсудимые привезли молодого человека в Нижний Тагил и поселили в съёмной квартире.

В день 18-летия мошенники привезли детдомовца в банк, где он снял со счёта 250 тысяч рублей и передал им. На следующий день он снял ещё 250 тысяч рублей. Всего в течение нескольких дней злоумышленникам удалось получить с сироты 918 тысяч рублей.

Также подсудимые с помощью обмана получили доступ к мобильному банку детдомовца и похитили со счёта 210 тысяч рублей.

С марта по май 2017 года мошенники обманули ещё одного сироту-воспитанника коррекционного класса детдома в Берёзовском. Действуя по аналогичной схеме они получили 866 тысяч рублей.

В январе 2018 года один из подсудимых пытался обманным путём завладеть квартирой одного из жителей Нижнего Тагила. Мошенник предложил ему в качестве платы автомобиль, принадлежащий другому человеку, и доплату 500 тысяч рублей. Собственник дал согласие, и подсудимый получил квартиру стоимостью свыше 1,2 млн рублей.