Пропавшего в лесу под Нижним Тагилом подростка нашли

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В лесу под Нижним Тагилом нашли пропавшего накануне подростка. Напомним, 15-летний юноша ушёл выгуливать собаку и не вернулся.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сегодня днём, 30 сентября, местные жители нашли его в лесу. По словам волонтёров, мальчик жив и здоров, сейчас он находится дома.
Ночь мы его искали, в 6 утра снялись. Сейчас всё хорошо, [он] дома,рассказал TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.
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