В Екатеринбурге 20-летний мужчина обвиняется в сексуальном насилии над девочками

Молодой человек обвиняется по статье УК РФ «Иные действия сексуального характера в отношении малолетней, совершенные с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Следствием установлено, что преступления совершены в конце апреля — начале мая 2019 года, где именно следователи не уточняют. Первый раз подозреваемый следил за 13-летней девочкой возле магазина, затем, когда она зашла в подъезд дома, совершил действия сексуального характера.

Другую девочку мужчина выследил в автобусе, вышел с ней на остановке и надругался в безлюдном месте.