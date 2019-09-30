В Екатеринбурге 20-летний мужчина обвиняется в сексуальном насилии над девочками
В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело, по которому 20-летний местный житель обвиняется в педофилии, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
Молодой человек обвиняется по статье УК РФ «Иные действия сексуального характера в отношении малолетней, совершенные с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Следствием установлено, что преступления совершены в конце апреля — начале мая 2019 года, где именно следователи не уточняют. Первый раз подозреваемый следил за 13-летней девочкой возле магазина, затем, когда она зашла в подъезд дома, совершил действия сексуального характера.
Другую девочку мужчина выследил в автобусе, вышел с ней на остановке и надругался в безлюдном месте.
Выявили и задержали подозреваемого в этих гнусных деяниях сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 совместно с коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, вскоре после поступивших от граждан сигналов о совершении преступлений,добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.