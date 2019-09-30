В Нижнем Тагиле грузовая «Газель» насмерть переехала пенсионера
Сегодня, 12:12ПроисшествияФото: группа "ВКонтакте" "Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил"
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29 сентября в Нижнем Тагиле на улице Зари грузовая «Газель» переехала 77-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер скончался, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По заявлению инспектора, пострадавшего госпитализировали, но позже он скончался от полученных травм.
Материал по данному факту был передан в следственный отдел, где будут разбираться в деталях, рассказал TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.
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