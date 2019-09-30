В Нижнем Тагиле грузовая «Газель» насмерть переехала пенсионера

По заявлению инспектора, пострадавшего госпитализировали, но позже он скончался от полученных травм.

Материал по данному факту был передан в следственный отдел, где будут разбираться в деталях, рассказал TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.