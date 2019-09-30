Жителя Екатеринбурга осудили на 17 лет за двойное убийство

В Екатеринбурге вынесли приговор уроженцу Челябинской области за убийство двух мужчин в ходе распития спиртных напитков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Свердловский областной суд вынес приговор по делу Александра Петельского. Его признали виновным в убийстве двух человек. Со стороны государственного обвинения в качестве поддержки выступал лично заместитель прокурора Свердловской области Андрей Оброк.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что 3 января 2019 года Петельский вместе с женщиной и двумя мужчинами распивал у себя дома спиртные напитки. Во время застолья произошел конфликт, который и стал причиной убийства.
Чтобы воплотить задуманный план, Петельский взял кухонный нож и нанес обоим потерпевшим ранения, от которых они и скончались. Женщина во время потасовки успела выбежать из квартиры.
Во время допроса она пояснила, что конфликт разгорелся из-за потраченных на алкоголь денег.
Свердловский областной суд приговорил Александра Петельского к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его обязали выплатить компенсацию семьям потерпевших в размере одного миллиона рублей и возмещение расходов на погребение.