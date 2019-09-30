Жителя Екатеринбурга осудили на 17 лет за двойное убийство

Свердловский областной суд вынес приговор по делу Александра Петельского. Его признали виновным в убийстве двух человек. Со стороны государственного обвинения в качестве поддержки выступал лично заместитель прокурора Свердловской области Андрей Оброк.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что 3 января 2019 года Петельский вместе с женщиной и двумя мужчинами распивал у себя дома спиртные напитки. Во время застолья произошел конфликт, который и стал причиной убийства.

Чтобы воплотить задуманный план, Петельский взял кухонный нож и нанес обоим потерпевшим ранения, от которых они и скончались. Женщина во время потасовки успела выбежать из квартиры.

Во время допроса она пояснила, что конфликт разгорелся из-за потраченных на алкоголь денег.