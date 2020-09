Под Екатеринбургом на кольцевой автодороге произошло ДТП с участием двух военных КАМАЗов. Один из них вылетел с дороги, пишет E1.ru.

Происшествие случилось днем 30 сентября. КАМАЗ буксировал «коллегу» на жесткой сцепке. В какой-то момент сцепка порвалась и буксируемый автомобиль улетел в кювет, сломав ограждение. Video: YouTube-канал "Происшествия оперативно" В Центральном военном округе подтвердили, что ДТП произошло с участием их автомобилей. Предварительной причиной инцидента считают поломку буксировочного устройства. Напомним, накануне под Екатеринбургом КАМАЗ снёс пешеходный мост. Рухнувшее строение придавило кабину. Водитель скончался на месте. На уральской трассе пешеходный мост упал на КамАЗ

