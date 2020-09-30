Уральский электромонтёр-рецидивист осужден за попытку спасти собутыльника

Уральский электромонтёр-рецидивист осужден за попытку спасти собутыльника

Сегодня, 12:55ПроисшествияPhoto: pixabay.com
Суд вынес приговор в отношении жителя Свердловской области за попытку спасти собутыльника от задержания полицейскими, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Следствием установлено, что в марте 2020 года у общежития Тавды собралась компания мужчин. Они распивали спиртные напитки в позднее время суток и нарушали общественный порядок.

Вызванный жильцами наряд полиции нашел на месте только одного мужчину из компании и предложил ему пройти в патрульный автомобиль, чтобы отвезти на медосвидетельствование.

Мужчина согласился и проследовал с правоохранителями в сторону автомобиля. В этот момент из дверей общежития появился товарищ задерживаемого мужчины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, а на данный момент трудился электромонтёром.

В какой-то момент он принял решение защитить друга от правоохранителей и бросился на представителей власти. В момент нападения мужчина требовал от собутыльника немедленно скрыться от полицейских, пока он их отвлекает. Но стражам порядка удалось задержать обоих.

Суд рассмотрел предоставленные материалы дела и приговорил электромонтёра к одному году и 10 месяцам колонии строгого режима по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, вчера в Екатеринбурге суд приговорил мужчину, застрелившего двух девушек на Уктусе, к пожизненному заключению.

Related news:
Свердловская областьприговоробвинительный приговоррецидивистнападение
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы