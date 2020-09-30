Уральский электромонтёр-рецидивист осужден за попытку спасти собутыльника

Мужчина согласился и проследовал с правоохранителями в сторону автомобиля. В этот момент из дверей общежития появился товарищ задерживаемого мужчины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, а на данный момент трудился электромонтёром.