Уральский электромонтёр-рецидивист осужден за попытку спасти собутыльника

Суд вынес приговор в отношении жителя Свердловской области за попытку спасти собутыльника от задержания полицейскими, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Следствием установлено, что в марте 2020 года у общежития Тавды собралась компания мужчин. Они распивали спиртные напитки в позднее время суток и нарушали общественный порядок. Вызванный жильцами наряд полиции нашел на месте только одного мужчину из компании и предложил ему пройти в патрульный автомобиль, чтобы отвезти на медосвидетельствование. Мужчина согласился и проследовал с правоохранителями в сторону автомобиля. В этот момент из дверей общежития появился товарищ задерживаемого мужчины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, а на данный момент трудился электромонтёром. В какой-то момент он принял решение защитить друга от правоохранителей и бросился на представителей власти. В момент нападения мужчина требовал от собутыльника немедленно скрыться от полицейских, пока он их отвлекает. Но стражам порядка удалось задержать обоих. Суд рассмотрел предоставленные материалы дела и приговорил электромонтёра к одному году и 10 месяцам колонии строгого режима по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приговор вступил в законную силу. Напомним, вчера в Екатеринбурге суд приговорил мужчину, застрелившего двух девушек на Уктусе, к пожизненному заключению. Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному заключению

