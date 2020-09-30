В Нижнем Тагиле на ГГМ обнаружен труп мужчины

Очевидцы предполагают, что произошло убийство или самоубийство. Также рядом с телом было найдено оружие.
В СК не подтвердили информацию о насильственной смерти и наличии на теле огнестрельных ранений.
По факту обнаружения тела мужчины ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, сообщил TagilCity.ru руководитель СК Ленинского района Нижнего Тагила Сергей Соседков.
Напомним, в начале сентября на въезде в Нижний Тагил был обнаружен мертвый мужчина без видимых травм и следов насильственной смерти.