В Нижнем Тагиле на ГГМ обнаружен труп мужчины

В Нижнем Тагиле на ГГМ обнаружен труп мужчины

Сегодня, 11:20ПроисшествияPhoto: группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте»
В Нижнем Тагиле у магазина «Бриз» на Черноисточинском шоссе обнаружено тело погибшего мужчины, сообщает «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Очевидцы предполагают, что произошло убийство или самоубийство. Также рядом с телом было найдено оружие.

В СК не подтвердили информацию о насильственной смерти и наличии на теле огнестрельных ранений.

По факту обнаружения тела мужчины ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, сообщил TagilCity.ru руководитель СК Ленинского района Нижнего Тагила Сергей Соседков.

Напомним, в начале сентября на въезде в Нижний Тагил был обнаружен мертвый мужчина без видимых травм и следов насильственной смерти.

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