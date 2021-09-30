160 тысяч пропали из подарочных конвертов после свадьбы под Екатеринбургом

Молодожены, отмечающие торжество на загородной площадке под Березовским, обнаружили, что на свадьбе у них из подаренных конвертов пропали 160 тысяч рублей.

По словам екатеринбуржцев, похитили наиболее полные конверты. В общей сложности, на празднике было 28 гостей. Также свадебные организаторы, фотограф, видеограф, ведущий, диджей и официанты из кейтеринга. По словам супруга Руслана, до момента фейерверка конверты были на месте. Это стало понятно по видеозаписям. Супруги заметили, что деньги пропали, когда около 23.00 приехали в отель. Теперь они подозревают, что сначала конверты прощупывались. У нас есть подозрение, что конверты прощупывали, потому что забрали самые жирные. Пропал конверт моих родителей, конверт мамы жены, а также одного из друзей,рассказал Руслан. По словам владельца базы Ильи Спирина, сотрудники не попадают на мероприятие, они следят исключительно за соблюдением договора аренды. В свадебном агентстве объяснили, что также не отвечают за подарки молодоженов. Об этом сказано в договоре, сообщает Е1. Пара обратилась с заявлением в полицию Березовского. Напомним, в июле стало известно, что 20-летняя жительница Нижнего Тагила втайне от родных вышла замуж за своего 73-летнего тренера по тяжелой атлетике, а затем уехала к нему в Москву и родила ребенка. 20-летняя тагильчанка вышла замуж за 73-летнего тренера и родила ему ребенка

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