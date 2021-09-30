160 тысяч пропали из подарочных конвертов после свадьбы под Екатеринбургом

160 тысяч пропали из подарочных конвертов после свадьбы под Екатеринбургом
160 тысяч пропали из подарочных конвертов после свадьбы под Екатеринбургом
Сегодня, 20:22ПроисшествияФото: 1MI
Молодожены, отмечающие торжество на загородной площадке под Березовским, обнаружили, что на свадьбе у них из подаренных конвертов пропали 160 тысяч рублей.

По словам екатеринбуржцев, похитили наиболее полные конверты. В общей сложности, на празднике было 28 гостей. Также свадебные организаторы, фотограф, видеограф, ведущий, диджей и официанты из кейтеринга. По словам супруга Руслана, до момента фейерверка конверты были на месте. Это стало понятно по видеозаписям.

Супруги заметили, что деньги пропали, когда около 23.00 приехали в отель. Теперь они подозревают, что сначала конверты прощупывались.

У нас есть подозрение, что конверты прощупывали, потому что забрали самые жирные. Пропал конверт моих родителей, конверт мамы жены, а также одного из друзей,рассказал Руслан.

По словам владельца базы Ильи Спирина, сотрудники не попадают на мероприятие, они следят исключительно за соблюдением договора аренды. В свадебном агентстве объяснили, что также не отвечают за подарки молодоженов. Об этом сказано в договоре, сообщает Е1. Пара обратилась с заявлением в полицию Березовского.

Напомним, в июле стало известно, что 20-летняя жительница Нижнего Тагила втайне от родных вышла замуж за своего 73-летнего тренера по тяжелой атлетике, а затем уехала к нему в Москву и родила ребенка.

Сюжеты:
Екатеринбург
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