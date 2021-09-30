62-летняя тагильчанка лишилась 1,5 миллионов после звонка "полицейских и банкиров"

Телефонные мошенники смогли обмануть доверчивую пенсионерку в Нижнем Тагиле. Сначала она перевела им собственные 200 тысяч рублей, затем еще почти 1,3 миллиона. Уже кредитных.

67-летняя пенсионерка стала очередной жертвой телефонных мошенников, представляющихся «сотрудниками МВД», сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское». Изначально, пожилая женщина не реагировала на входящие звонки с незнакомых номеров, так как уже была наслышана о телефонных аферистах. Но в последний раз зачем-то ответила на звонок «сотрудника МВД из Москвы». Фото: МУ МВД "Нижнетагильское" Лжеполицейский сообщил женщине, что некий гражданин по ее доверенности, пытался получить в московских банках кредиты. Мошенник пояснил жертве, что все материалы дела он пересылает в полицию Нижнего Тагила, а также предупредил о звонке из «Центрального Банка России». Буквально сразу же после этого разговора, потерпевшей позвонили из «дежурной части Нижнего Тагила», причем номер был действительно настоящим, и посоветовали выполнить все указания «сотрудника банка», чтобы злоумышленники не смогли украсть с ее счета сбережения. После этого пенсионерка вроде бы и поверила «полицейским», тем более местный номер совпадал с дежурной частью, но решила все-таки сама перезвонить в полицию. Именно в этот момент ей позвонила уже «сотрудница банка», которая начала давать указания по банковскому счету. К сожалению, женщина лишилась не только своих сбережений на сумму в 200 тысяч рублей, но и по непонятным причинам оформила на себя еще и кредит на 1 миллион 230 тысяч, которые затем также исчезли на счетах мошенников. Напомним, 62-летнюю жительницу Нижнего Тагила мошенники обманули точно таким же способом. В итоге женщина лишилась почти 4,5 миллионов рублей, которые собственноручно переводила мошенникам, выполняя все указания «полицейских и сотрудников банка». 62-летняя тагильчанка перевела 4,5 миллиона на счета мошенников

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