Кувалдой разнес игровой автомат разгневанный мужчина в Ревде

По словам очевидцев, неизвестный мужчина проиграл в игровом автомате крупную сумму денег, после чего удалился, сообщает ТК «4 канал».
Через некоторое время он вернулся с кувалдой в руках и расколотил лотерейный аппарат. Достав из раскуроченного корпуса кассету с наличностью неизвестный спокойно ушел. Испуганные сотрудники магазина вызвали полицию, которая ищет вора-хулигана.
Напомним, летом 2021 года свердловский суд оштрафовал на 100 тысяч «благородного» владельца незаконного игрового автомата из Березовского. Мужчина установил «однорукого бандита» в помещении и проводил нелегальные игры. После задержания уралец пожертвовал почти 30 тысяч детскому дому и 5 тысяч отдал в приют для животных.