Кувалдой разнес игровой автомат разгневанный мужчина в Ревде

Напомним, летом 2021 года свердловский суд оштрафовал на 100 тысяч «благородного» владельца незаконного игрового автомата из Березовского. Мужчина установил «однорукого бандита» в помещении и проводил нелегальные игры. После задержания уралец пожертвовал почти 30 тысяч детскому дому и 5 тысяч отдал в приют для животных.