Кувалдой разнес игровой автомат разгневанный мужчина в Ревде

Кувалдой разнес игровой автомат разгневанный мужчина в Ревде
Кувалдой разнес игровой автомат разгневанный мужчина в Ревде
Сегодня, 12:53ПроисшествияФото: 1МI
Неизвестный буквально разнес игровой терминал кувалдой, которую он принес с собой в магазин Ревды.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина проиграл в игровом автомате крупную сумму денег, после чего удалился, сообщает ТК «4 канал».

Через некоторое время он вернулся с кувалдой в руках и расколотил лотерейный аппарат. Достав из раскуроченного корпуса кассету с наличностью неизвестный спокойно ушел. Испуганные сотрудники магазина вызвали полицию, которая ищет вора-хулигана.

Напомним, летом 2021 года свердловский суд оштрафовал на 100 тысяч «благородного» владельца незаконного игрового автомата из Березовского. Мужчина установил «однорукого бандита» в помещении и проводил нелегальные игры. После задержания уралец пожертвовал почти 30 тысяч детскому дому и 5 тысяч отдал в приют для животных.

Материалы по теме:
терминалкражарозыскРевдалотереяпорча имуществапроигрышигровой зал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы