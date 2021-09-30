Массовая авария на Макаровском мосту с легковушками и «МАЗ» произошла в Екатеринбурге

Три автомобиля попали в ДТП на Макаровском мосту Екатеринбурга. Пострадавшую женщину госпитализировали, мост превратился в «бутылочное горлышко» из-за образовавшейся пробки.

Около 15:00 30 сентября 2021 года на Макаровском мосту в Екатеринбурге столкнулись две легковушки и грузовик «МАЗ» с цистерной, сообщает E1. Экстренные службы города работают на месте аварии, пострадавшую в одной из легковушек пассажирку доставили в больницу с ушибом грудного отдела позвоночника. В ГИББД Екатеринбурга рассказали, что произошло так называемое «заднее» ДТП — в первый автомобиль въехали сзади остальные участники аварии. Причины устанавливаются. Напомним, немногим ранее сегодня произошло ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и пассажирским автобусом в районе микрорайона Светлый в Екатеринбурге. Оба автомобиля пострадали, пострадавших нет. Пассажирскому автобусу разорвало бок в ДТП с груженым «КамАЗом» в Екатеринбурге

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