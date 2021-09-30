Екатеринбуржцы вернули одежду в магазин по поддельным чекам на 130 тысяч рублей

С помощью поддельных кассовых чеков злоумышленники сдавали в магазин якобы бракованные вещи и обувь, причинив ущерб на 130 тысяч рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».
Схему придумал продавец магазина: подельники заранее покупали на барахолках в интернете подержанные вещи и обувь известных брендов, и по «липовым» чекам сдавали в магазин якобы бракованный товар.
Сотрудник магазина подбирал товар по уже купленным позициям. При очередной инвентаризации владельцы торговой точки заподозрили неладное и обратились в полицию. До суда предприимчивые молодые люди отпущены под подписку о не выезде.
Напомним, двое мошенников обманывали продавцов ТЦ «Гороскоп» в Нижнем Тагиле. Мужчина и женщина проворачивали свои схемы с крупной денежной купюрой и требовали сдачу за дешевый товар.