Пассажирскому автобусу разорвало бок в ДТП с груженым «КамАЗом» в Екатеринбурге

Авария произошла в микрорайоне Светлый уральской столицы. Самосвал не уступил дорогу маршрутному автобусу и протаранил ему бок. К счастью, обошлось без пострадавших.

30 сентября 2021 года в Екатеринбурге едва не произошло смертельное ДТП с участием тяжелого «КамАЗа» и пассажирского автобуса маршрута № 083, сообщает E1. Выезжая на главную дорогу водитель самосвала не уступил автобусу и лишь в последний момент сумел вывернуть руль. Но полностью избежать аварии не удалось: автобус получил повреждения боковой части, а часть сыпучего груза просыпалась в салон. Фото: ИА «Ночные новости» Пассажиры автобуса не пострадали, так как все находились в противоположной удару стороне машины. Водителя грузовика зажало в искореженной кабине, но он сумел самостоятельно выбраться наружу. Напомним, 26 сентября 2021 года на Пермском тракте пассажирский автобус попал в массовое ДТП. Помощь медиков потребовалась четверым человекам, в том числе 5-летнему ребенку. Пассажирский автобус попал в массовую аварию на Пермском тракте

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