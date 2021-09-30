Пенсионерка взяла в заложники беременную екатеринбурженку из-за пропавших джинс

Через два дня после показа квартиры обвиняемая обнаружила, что из ее дома пропали джинсы. Она решила, что их похитила риэлтор и молодой человек, который приезжал на осмотр квартиры. Тогда пенсионерка позвонила девушке и пригласила к себе домой под предлогом помощи в продаже жилья.