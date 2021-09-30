Подозреваемый в убийстве трех девушек заявил о непричастности к преступлению

Предполагаемый убийца трех студенток в Оренбургской области Анвар С. рассказал журналистам, что невиновен и не покидал Уфу, где находится безвыездно в течение последних двух недель.

По словам молодого человека, две из трех убитых были его подругами, причем одна из них — родом из его деревни. Однако он никогда не был в связи ни с кем из них, как пишут в средствах массовой информации и соцсетях. Об этом сообщает NEWS.ru. Сегодня около пяти часов утра в одной из квартир дома на Молодежной улице в городе Гай Оренбургской области произошло возгорание. После тушения пожара в квартире нашли два тела с признаками насильственной смерти, которые были опознаны как башкирские студентки местного медицинского колледжа. Еще одну убитую девушку обнаружили во дворе дома — она училась в том же медколледже. Все три девушки, которым было от 17 до 19 лет, вместе снимали квартиру — ту, которая впоследствии сгорела. По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело, расследование которого взято под контроль лично главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter