Подозреваемый в убийстве трех девушек заявил о непричастности к преступлению

Подозреваемый в убийстве трех девушек заявил о непричастности к преступлению
Подозреваемый в убийстве трех девушек заявил о непричастности к преступлению
Сегодня, 00:48ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Предполагаемый убийца трех студенток в Оренбургской области Анвар С. рассказал журналистам, что невиновен и не покидал Уфу, где находится безвыездно в течение последних двух недель.

По словам молодого человека, две из трех убитых были его подругами, причем одна из них — родом из его деревни. Однако он никогда не был в связи ни с кем из них, как пишут в средствах массовой информации и соцсетях. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сегодня около пяти часов утра в одной из квартир дома на Молодежной улице в городе Гай Оренбургской области произошло возгорание. После тушения пожара в квартире нашли два тела с признаками насильственной смерти, которые были опознаны как башкирские студентки местного медицинского колледжа. Еще одну убитую девушку обнаружили во дворе дома — она училась в том же медколледже. Все три девушки, которым было от 17 до 19 лет, вместе снимали квартиру — ту, которая впоследствии сгорела.

По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело, расследование которого взято под контроль лично главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы