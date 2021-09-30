Потасовку посреди дороги устроили водитель Land Cruiser и Kia в Екатеринбурге

Потасовку посреди дороги устроили водитель Land Cruiser и Kia в Екатеринбурге
Потасовку посреди дороги устроили водитель Land Cruiser и Kia в Екатеринбурге
Сегодня, 13:50ПроисшествияФото: скриншот видео Е1
Водитель Land Cruiser и KIA устроили драку посреди дроги на улице Шаумяна в Екатеринбурге. Инцидент произошел 29 сентября около 16 часов.

Что именно стало причиной конфликта, остается неизвестным, пишет Е1 со ссылкой на очевидца.

Мужчина на Land Cruiser попробовал догнать оппонента и остановить. В какой-то момент у него это получилось. Мужчина вылез из машины и начал избивать второго водителя. Несколько раз он ударил соперника коленом в голову и кулаком по лицу.

Фото:скриншот видео Е1

Через некоторое время мужчины перестали драться и начали выяснять отношения уже на словах.

По мнению автоэксперта Дмитрия Ларионова, виновным в конфликте мог быть любой из участников, однако реакция водителя внедорожника не оправдана.

В УМВД по Екатеринбургу заявлений ни от одного из водителей не поступало.

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Екатеринбург
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