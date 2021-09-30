Рецидивист напал с ножом на двух женщин ради мобильников в Верхней Салде

40-летний рецидивист из Нижнего Тагила разыскивается за разбойное нападение с применением ножа на двух женщин в Верхней Салде, сообщает E1.
Ранее судимый за убийство, изнасилование и разбой Виталий Иванов напал с ножом на 18-летнюю девушку и 44-летнюю женщину, изрезал их и забрал два мобильных телефона. Женщина постарше, с проколотыми обоими легкими, находится в реанимации, врачи не дают никаких прогнозов. Молодая девушка отделалась синяками и ушибами, которые она получила в момент удушения преступником.
Разыскиваемый преступник отсидел в колониях 19 лет, сейчас он находится под подпиской о не выезде за совершенную ранее кражу. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, правоохранители просят звонить по круглосуточному телефону: 8 (343) 358-71-61.
Напомним, ранее судимый грабитель, срывавший с ушей пенсионерок золотые сережки, задержан правоохранителями в Нижнем Тагиле.