Шестилетний ребенок на велосипеде угодил под колеса автомобиля в Заречном

Шестилетний ребенок на велосипеде угодил под колеса автомобиля в Заречном
Шестилетний ребенок на велосипеде угодил под колеса автомобиля в Заречном
Сегодня, 21:32ПроисшествияФото: 1MI
Мальчик шести лет попал под колеса автомобиля в Заречном. В инциденте, попавшем на камеру видеонаблюдения, обошлось без серьезных травм.

Происшествие случилось 30 сентября около 08.00 на улице Ленинградской. Как выяснилось, 21-летний водитель KIA Sportage сбил ребенка, когда тот на велосипеде ехал по нерегулируемому пешеходному переходу. В результат мальчик получил ушибы и ссадины головы и ноги.

Отмечается, что ребенок ехал в школу один, а велосипед взял без спроса. Его мама была на работе. По словам водителя, он снизил скорость перед пешеходным переходом, заметил ребенка слишком поздно и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не получилось. На момент аварии молодой человек был трезв.

В отношении матери решается вопрос о возбуждении административного производства по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей», сообщает Е1 со ссылкой на областное ГИБДД.

Напомним, 6 августа в Екатеринбурге водитель решил проскочить перекресток на предупреждающий сигнал светофора и сбил восьмилетнего ребенка, который шел по пешеходному переходу на разрешающий свет.

Материалы по теме:
ребенокдтпГИБДДЗаречныйсбил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы