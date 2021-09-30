Шестилетний ребенок на велосипеде угодил под колеса автомобиля в Заречном

Мальчик шести лет попал под колеса автомобиля в Заречном. В инциденте, попавшем на камеру видеонаблюдения, обошлось без серьезных травм.

Происшествие случилось 30 сентября около 08.00 на улице Ленинградской. Как выяснилось, 21-летний водитель KIA Sportage сбил ребенка, когда тот на велосипеде ехал по нерегулируемому пешеходному переходу. В результат мальчик получил ушибы и ссадины головы и ноги. Отмечается, что ребенок ехал в школу один, а велосипед взял без спроса. Его мама была на работе. По словам водителя, он снизил скорость перед пешеходным переходом, заметил ребенка слишком поздно и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не получилось. На момент аварии молодой человек был трезв. В отношении матери решается вопрос о возбуждении административного производства по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей», сообщает Е1 со ссылкой на областное ГИБДД. Напомним, 6 августа в Екатеринбурге водитель решил проскочить перекресток на предупреждающий сигнал светофора и сбил восьмилетнего ребенка, который шел по пешеходному переходу на разрешающий свет. 8-летнего ребенка на «зебре» сбил водитель на перекрестке в Екатеринбурге

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