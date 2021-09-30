Уроженец Нижнего Тагила погиб во время крушения вертолета ФСБ на Камчатке

Уроженец Нижнего Тагила погиб во время крушения вертолета ФСБ на Камчатке
Уроженец Нижнего Тагила погиб во время крушения вертолета ФСБ на Камчатке
Сегодня, 13:14ПроисшествияФото: 1MI
При крушении вертолета ФСБ на Камчатке, которое произошло 23 сентября 2021 года, погиб уроженец Нижнего Тагила Александр Шамов.

До девятого класса он учился в школе № 32 Нижнего Тагила, а затем перевелся в школу № 75/42, пишет АН «Между строк» со ссылкой на родных погибшего.

В 2020 году он закончил Челябинское высшее военное авиационное краснознамённое училище штурманов. В результате он получил звание лейтенанта.

23 сентября вертолет Ка-27 выполнял на Камчатке тренировочный полет. Вечером пилоты перестали выходить на связь.

Пока что дата похорон неизвестна, так как проводятся экспертизы в рамках доследственных мероприятий. На данный момент на Камчатке находится старший брат Александра Никита.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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