В воинскую часть под Нижним Тагилом собирается приехать свердловский омбудсмен

Напомним, в воинской части под Нижним Тагилом погибли при разных обстоятельствах два солдата-срочника. По информации ЦВО, один из них умер от удара током, второй — свел счеты с жизнью. Сейчас на место выехала комиссия, свою проверку проводит «Комитет солдатских матерей».