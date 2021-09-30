В воинскую часть под Нижним Тагилом собирается приехать свердловский омбудсмен

Татьяна Мерзлякова запланирует визит в воинскую часть поселка Свободный под Нижним Тагилом после того, как завершится самый «острый» период разбирательств. Омбудсмен заявила «Интерфаксу», что собирается пообщаться как со срочниками, так и с офицерами части. Она уже подала соответствующее ходатайство военному прокурору.
Нас беспокоит противоречивость информации, которая исходила из части: сначала одно, потом другое. До этого, наверное, только в начале 2000-х были жалобы на эту часть, заявила изданию Мерзлякова.
Напомним, в воинской части под Нижним Тагилом погибли при разных обстоятельствах два солдата-срочника. По информации ЦВО, один из них умер от удара током, второй — свел счеты с жизнью. Сейчас на место выехала комиссия, свою проверку проводит «Комитет солдатских матерей».