Под Нижним Тагилом ДТП: повреждены четыре автомобиля (ФОТО)

Утром, в 10:20, 27-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris (водительский стаж – 8 месяцев), следуя по трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда на 21 километре врезался в стоящий в левом ряду автомобиль Renault, 54-летний водитель которого пропускал машины, двигавшиеся во встречном направлении, перед поворотом налево.

В результате столкновения водитель Renault въехал на стоящие в правом ряду транспортные средства – ВАЗ-2109 с водителем 1993 года рождения и ВАЗ-2112, водитель 1991 года рождения.

В аварии пострадала пассажир Renault – женщина 1986 года рождения. Она получилась закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей правой голени. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД