В Нижнем Тагиле в общежитии №40 по улице Садовая - пожар (ФОТО)

Об этом редакции TagilCity.ru сообщил пользователь Дмитрий, который стал свидетелем данного происшествия. Он также сообщил, что на место выехали оперативные бригады, включая медиков, МЧС и службы спасения.

Кроме того, известно, что в здании были люди. Их эвакуацией занялись прежде всего с помощью специальных лестниц. На момент времени 14:30 пожар был практически ликвидирован, как рассказал Дмитрий по телефону. Кроме того, он предоставил фотографию с места: