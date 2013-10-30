В Нижнем Тагиле в общежитии №40 по улице Садовая - пожар (ФОТО)
30 октября 2013, 14:55Происшествия
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Только что стало известно, что в здании общежития №40 и нижнетагильской транспортной прокуратуры по улице Садовая, 40 примерно полчаса назад произошло возгорание третьего этажа.
Об этом редакции TagilCity.ru сообщил пользователь Дмитрий, который стал свидетелем данного происшествия. Он также сообщил, что на место выехали оперативные бригады, включая медиков, МЧС и службы спасения.
Кроме того, известно, что в здании были люди. Их эвакуацией занялись прежде всего с помощью специальных лестниц. На момент времени 14:30 пожар был практически ликвидирован, как рассказал Дмитрий по телефону. Кроме того, он предоставил фотографию с места:
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