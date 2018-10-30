Бывший замглавы Карпинска покончил с собой‍

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Скончался бывший заместитель главы Карпинска, по информации СМИ он покончил с собой.
Сергей Махнев занимал должность замглавы Карпинска по соцполитике. Он покинул свой пост в 2015 году и работал директором спортивной школы.
Как пишет «Вечерний Карпинск» со ссылкой на свои источники, 58-летний экс-чиновник покончил с собой.
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