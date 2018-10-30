Еще один факт избиения в отделении полиции стал известен в Нижнем Тагиле

Жительница Нижнего Тагила обратилась в следственный комитет. Женщина рассказала, что в сентябре 2018 года в отделе полиции два следователя, один из которых был из Екатеринбурга, требовали, чтобы тагильчанка дала показания против бывшего молодого человека. Они кричали, угрожали и даже ударили по лицу. Под давлением женщина подписала все документы.