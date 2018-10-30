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Еще один факт избиения в отделении полиции стал известен в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще один факт избиения в отделении полиции стал известен в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:28ПроисшествияФото: pixabay.com
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