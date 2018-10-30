Глухонемая пара из Нижнего Тагила обокрала камеру хранения в «Пятерочке»
Сегодня, 14:40ПроисшествияФото: pxhere.com
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Утром 26 октября в магазине «Пятерочка» на улице Ломоносова пара глухонемых тагильчан обокрала ячейку камеры хранения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из камеры хранения магазина была украдена сумка 59-летней тагильчанки, в которой были 7 тысяч рублей, глюкометр стоимостью 12 тысяч рублей и продукты.
Полицейские установили подозреваемых с помощью камер наблюдения. На записи видно, как пара глухонемых общается жестами, а потом женщина путем подбора ключей из соседних ячеек открывает камеру хранения и забирает оттуда сумку.
Сотрудники полиции обратились в социальные службы города, где и опознали глухонемую пару. 49-летняя женщина и 51-летний мужчина были задержаны. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Все новости».
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