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Глухонемая пара из Нижнего Тагила обокрала камеру хранения в «Пятерочке»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глухонемая пара из Нижнего Тагила обокрала камеру хранения в «Пятерочке»

Сегодня, 14:40ПроисшествияФото: pxhere.com
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