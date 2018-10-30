Глухонемая пара из Нижнего Тагила обокрала камеру хранения в «Пятерочке»

Из камеры хранения магазина была украдена сумка 59-летней тагильчанки, в которой были 7 тысяч рублей, глюкометр стоимостью 12 тысяч рублей и продукты.

Полицейские установили подозреваемых с помощью камер наблюдения. На записи видно, как пара глухонемых общается жестами, а потом женщина путем подбора ключей из соседних ячеек открывает камеру хранения и забирает оттуда сумку.