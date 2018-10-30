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Начальник ОВД Туринска подозревается в продаже изъятых мотоциклов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начальник ОВД Туринска подозревается в продаже изъятых мотоциклов

Сегодня, 13:11ПроисшествияФото: pxhere.com
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