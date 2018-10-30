Начальник ОВД Туринска подозревается в продаже изъятых мотоциклов
Сегодня, 13:11ПроисшествияФото: pxhere.com
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Начальника ОВД Туринска подполковника Алексея Алешкова подозревают в продаже изъятой полицией техники.
Сейчас Алешкова проверяют Главное управление областного МВД и Следственный комитет. По некоторым данным, во дворе отделения полиции годами накапливались изъятые мотоциклы и мопеды. Алешков сдал эту технику в металлолом, а деньги оставил себе.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, под подозрением находятся сразу несколько сотрудников полиции. По его словам оперативники собственной безопасности регионального главка МВД проверяют информацию на соответствие действительности, сообщает Ura.ru.
По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. О том, каким оно будет, в обязательном порядке дополнительно проинформирую общественность и СМИ,добавил Валерий Горелых.
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