Школа в Екатеринбурге заплатит ученице 400 тыс. рублей за перелом позвоночника

В 2016 году одноклассник прыгнул на девочку во время урока физкультуры. Ученица упала и получила перелом позвоночника. Родители подали в суд, однако уголовное дело на мальчика завести было невозможно, поскольку на тот момент ему не исполнилось 14 лет. По этой причине ответственность легла на учебное заведение.

Мать девочки требовала пять миллионов за моральный вред и еще 111 тысяч за расходы на лечение ребенка. Суд назначил 200 тысяч за моральный вред и 11 223 рубля за медицинские расходы. После того, как мама девочки подала апелляцию, суд пересмотрел свое решение и назначил к выплате сумму в 400 тысяч рублей, пишет Е1.