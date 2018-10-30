Трое екатеринбуржцев осуждены за контрабанду наркотиков из США и Германии

34-летний Василий Иванов, 40-летний Аксель Борисов и 32-летний Антон Лобанов признаны виновными в контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2016 году подсудимые в анонимном чате познакомились с человеком под ником Полтос, который координировал действия всей банды. Весь расчет за наркотики велся только в криптовалюте.

В июне 2017 году Полтос организовал поставку около килограмма наркотика МДМА из Германии. Наркотик был отправлен посылкой в коробке с пазлами. Получил ее Аксель Борисов, который в последствии и ездил за всеми посылками.

Подсудимые открыли несколько подставных фирм, на которые и получали посылки с наркотиками. Позже члены банды распространяли их через интернет и делали «закладки».

Всего летом подсудимые получили пять посылок, три из которых успели реализовать. Деньги от прибыли вкладывали в оборот. Кроме наркотиков из Германии, они также реализовывали марихуану из США.

1 августа 2017 года при получении очередной посылки банду екатеринбуржцев задержали сотрудники Уральской таможни. У них изъяли больше пяти килограммов наркотиков.