Житель Алапаевска пойдет под суд за убийство тестя и угрозы теще

Следствием установлено, что 21 августа 2018 года житель Алапаевска взял охотничье ружье и вломился в квартиру, где проживали родители жены, и где в тот момент находилась она сама.

Обвиняемый начал ругаться с тестем и в ходе конфликта выстрелил в него из ружья. Потерпевший скончался на месте от полученного огнестрельного ранения. Затем мужчина пригрозил теще убить ее и ушел к приятелю в соседний дом.