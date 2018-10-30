Житель Алапаевска пойдет под суд за убийство тестя и угрозы теще
Сегодня, 13:46ПроисшествияФото: СУ СК по Свердловской области
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39-летний мужчина из Алапаевска обвиняется в незаконном проникновении в жилище, убийстве тестя и угрозах теще.
Сюжеты: Алапаевск
Следствием установлено, что 21 августа 2018 года житель Алапаевска взял охотничье ружье и вломился в квартиру, где проживали родители жены, и где в тот момент находилась она сама.
Обвиняемый начал ругаться с тестем и в ходе конфликта выстрелил в него из ружья. Потерпевший скончался на месте от полученного огнестрельного ранения. Затем мужчина пригрозил теще убить ее и ушел к приятелю в соседний дом.
В полицию о случившимся сообщила жена подозреваемого, которая успела выбежать из квартиры. Уголовное дело передано в суд, сообщает СУ СК по Свердловской области.
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