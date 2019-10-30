На Урале будут судить мужчину, который заживо спалил соседа-инвалида

Следствием установлено, что 27 февраля 2019 года молодой человек, будучи в алкогольном опьянении, зашёл в гости к своей бабушке. В этот момент там был её сожитель, который являлся инвалидом первой группы по зрению.

Мужчины поссорились, так как парень обвинял пенсионера в том, что тот стал обузой для бабушки. Молодой человек силой вывел на улицу инвалида, облил горючей жидкостью и поджёг. От полученных ожогов пожилой мужчина через непродолжительное время скончался на месте.