Три тагильчанина обвиняются в хищении восьми миллионов рублей из банкоматов

Для незаконного проникновения в помещения, где находились банкоматы, преступники использовали отвертки, монтировку, металлическую трубу, домкрат, газосварочное оборудование. При этом все действия по взлому они совершали в перчатках.

Так, 6 декабря 2017 года злоумышленники решили похитить деньги из банкомата на проспекте Вагоностроителей. Сейф устройства располагался в помещении, а экран — на улице.

Около 11 часов вечера преступники через окно проникли в подвальное помещение, с помощью трубы и домкрата разломали потолок и пролезли во внутрь магазина. Затем один из обвиняемых отключил охранную сигнализацию и подключил электронное устройство, которое начало создавать радиопомехи, заблокировав тем самым каналы связи банкомата. После чего злоумышленники, применив газосварочное оборудование похитили из банкомата 7,3 млн рублей.

Аналогичным способом в январе 2018 года из банкомата на улице Фрунзе были похищены 760 тысяч рублей. В этот раз члены преступной банды разобрали кирпичную кладку цветочного магазина.

Подозреваемые были задержаны в декабре 2018 года при попытке украсть деньги из банкомата, расположенного в магазине торговой сети на улице Каспийская.