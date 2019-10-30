В Екатеринбурге в жилом доме обрушившийся потолок едва не придавил женщину с ребёнком
Сегодня, 22:03ПроисшествияФото: скриншот с видео
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30 октября в Екатеринбурге в подъезде 19-этажного дома на улице Кишиневская, 33 обрушился потолок. Упавшая плитка едва не попала на женщину с ребёнком, которые выходили из лифта, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам жительницы дома, которая сняла видео с последствиями обрушения, в эксплуатацию здание сдано в 2013 году. На кадрах видно дыру в потолке и груду обломков в подъезде.
Здесь была такая вот дырень. Весь потолок висел на крючках, вот и обрушилось,говорит женщина за кадром.
Также жители дома сообщают, что управляющая компания «УЭЖКХ Екатеринбург» призывает их не писать жалобы в связи со случившимся, чтобы «не позорить дом». Однако женщина, которая чуть не пострадала, «намерена обратиться во все инстанции».
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Видео: Znak.com
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Видео: Znak.com
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