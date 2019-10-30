В Екатеринбурге в жилом доме обрушившийся потолок едва не придавил женщину с ребёнком

По словам жительницы дома, которая сняла видео с последствиями обрушения, в эксплуатацию здание сдано в 2013 году. На кадрах видно дыру в потолке и груду обломков в подъезде.

Здесь была такая вот дырень. Весь потолок висел на крючках, вот и обрушилось,говорит женщина за кадром.

Также жители дома сообщают, что управляющая компания «УЭЖКХ Екатеринбург» призывает их не писать жалобы в связи со случившимся, чтобы «не позорить дом». Однако женщина, которая чуть не пострадала, «намерена обратиться во все инстанции».

Видео Видео: Znak.com